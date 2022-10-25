На Украине возбудили уголовное дело против главы российского Минтранса

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Виталий Савельев

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила министру транспорта России Виталию Савельеву обвинения по двум статьям украинского УК, говорится в Telegram-канале ведомства. Как утверждают силовики, глава Минтранса «способствовал перемещению российской военной техники и личного состава через территорию Крыма».

Установлено, что высокопоставленный чиновник способствовал минобороны РФ в перемещении личного состава, вооружения и военной техники к границам нашего государства. Переправку колонн осуществляли железнодорожным транспортом через территорию Крыма, — говорится в сообщении.

Ему вменяются ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (Пособничество в планировании, подготовке, развязывании и ведении войны) и ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Ранее СБУ объявила в розыск командующего группировкой российских сил в зоне спецоперации генерала Сергея Суровикина, информация об этом появилась на портале МВД Украины. До этого ведомство внесло в список разыскиваемых около 700 высокопоставленных граждан РФ.

До этого украинская спецслужба объявила в розыск президента Белоруссии Александра Лукашенко. В ответ на это он заявил, что сотрудники СБУ могут приехать к нему, если захотят. Однако позднее Украина опровергла информацию о розыске белорусского лидера.