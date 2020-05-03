Против генпрокурора Украины возбудили уголовное дело

https://static.news.ru/photo/1bdc3c68-8ea2-11ea-8563-fa163e074e61_660.jpg Фото: gp.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Её подозревают в уклонении от декларирования части имущества.

Производство открыто на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда, сообщает «РБК-Украина». Заявление о возможном преступлении туда подавал активист Сергей Стерненко. По его мнению, Венедиктова не задекларировала дорогостоящие наручные часы.

Помимо этого, генпрокурор якобы не указала в декларации членство в ряде предприятий, от которых может получать дополнительный доход.

Ранее благодаря стараниям Стерненко было возбуждено уголовное дело из-за поездок в Крым в отношении российского журналиста Бориса Корчевникова. Однако, как писал NEWS.ru, оно было прекращено в связи с тем, что в действиях репортёра не нашли состава преступления.