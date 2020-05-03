Против генпрокурора Украины возбудили уголовное дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Её подозревают в уклонении от декларирования части имущества.
Производство открыто на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда,
Помимо этого, генпрокурор якобы не указала в декларации членство в ряде предприятий, от которых может получать дополнительный доход.
Ранее благодаря стараниям Стерненко было возбуждено уголовное дело из-за поездок в Крым в отношении российского журналиста Бориса Корчевникова. Однако, как писал NEWS.ru, оно было прекращено в связи с тем, что в действиях репортёра не нашли состава преступления.
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