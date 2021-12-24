Против депутата Рады завели дело о госизмене

Дело против депутата Верховной рады Евгения Шевченко возбудила Служба безопасности Украины (СБУ). Это произошло после встречи депутата с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сам Шевченко написал в своём Telegram-канале.

По его словам, он «вынужден сообщить, что действительно СБУ открыла» против него дело «по статье 111 Уголовного кодекса Украины». Причиной такого шага Шевченко называет свою «дружбу с Белоруссией».

Шевченко рассказал, что его обвиняют в «создании „Русского мира“ на Украине». Депутат считает, что таким образом силовики выполняют заказ властей по устранению конкурента.

Весной 2021 года Шевченко исключили из партии «Слуга народа». Это произошло после его встречи с президентом Белоруссии.

Шевченко неоднократно посещал Белоруссию, выступал в федеральных СМИ и выражал поддержку Лукашенко.

После победы Лукашенко на выборах в 2020 году МИД Украины сообщил, что не считает его легитимным президентом.

Ранее Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании экс-прокурора Крыма, посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской для избрания ей меры пресечения в виде ареста по обвинению в госизмене. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен добиваться экстрадиции Поклонской из африканской республики.