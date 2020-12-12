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Протесты во Франции: поджоги, драки с полицией, десятки задержанных

21:51, 12 декабря 2020
Фото: Thibault Camus/ТАСС

Более 100 человек задержаны в Париже на акции протеста против законопроекта «О глобальной безопасности».

Во Франции проходят массовые акции протеста из-за законопроекта, предусматривающего запрет на фото и видеосъемку лиц полицейских и разглашение их имён. В Париже на манифестацию вышло порядка 10 тысяч человек. Довольно быстро акция протеста превратилась в стычки демонстрантов с полицией. Кроме того, в ходе беспорядков протестующие подожгли транспортное средство. В ответ полиция применила водомёты.

Помимо столицы акции протеста проходили и в других крупных городах Франции — Лионе, Страсбурге, Бордо, Лилле, Дижоне.

Thibault Camus/ТАСС

Thibault Camus/ТАСС

Laurent Cipriani/ТАСС

Thibault Camus/ТАСС

Thibault Camus /ТАСС

Lewis Joly/ТАСС

Bob Edme/ТАСС

Thibault Camus /ТАСС

Lewis Joly/Global Look Press

Bob Edme /Global Look Press

Thibault Camus /ТАСС

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