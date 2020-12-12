Протесты во Франции: поджоги, драки с полицией, десятки задержанных

Более 100 человек задержаны в Париже на акции протеста против законопроекта «О глобальной безопасности».

Во Франции проходят массовые акции протеста из-за законопроекта, предусматривающего запрет на фото и видеосъемку лиц полицейских и разглашение их имён. В Париже на манифестацию вышло порядка 10 тысяч человек. Довольно быстро акция протеста превратилась в стычки демонстрантов с полицией. Кроме того, в ходе беспорядков протестующие подожгли транспортное средство. В ответ полиция применила водомёты.

Помимо столицы акции протеста проходили и в других крупных городах Франции — Лионе, Страсбурге, Бордо, Лилле, Дижоне.

Thibault Camus/ТАСС Thibault Camus/ТАСС Laurent Cipriani/ТАСС Thibault Camus/ТАСС Thibault Camus /ТАСС Lewis Joly/ТАСС Bob Edme/ТАСС Thibault Camus /ТАСС Lewis Joly/Global Look Press Bob Edme /Global Look Press Thibault Camus /ТАСС