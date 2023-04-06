Протестующие во Франции подожгли любимый ресторан Макрона

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В Париже снова разгорелись протестные акции, во время которых манифестанты разгромили любимый ресторан президента Эммануэля Макрона La Rotonde на бульваре Монпарнас, а также подожгли навес заведения. Именно в его стенах глава Франции праздновал победу на выборах 2017 года.

Владельцы заведения всячески пытались потушить огонь, выливая воду со второго этажа, однако часть навеса успела полностью сгореть.

В ходе протестов члены движения black bloc начали выкрикивать оскорбления в адрес полиции, поджигать мусорные баки и забрасывать силовиков мусором и стеклянными бутылками. Силовики стали оттеснять манифестантов при помощи слезоточивого газа.

Забастовки и протесты во Франции вспыхнули в начале января и не утихают по сей день. Их причиной стали поправки в законопроект, предусматривающие повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Несмотря на позицию французов, сенат страны принял реформу, о чем ранее сообщила премьер-министр республики Элизабет Борн.

Пенсионная реформа является одним из основных детищ президента Франции. Она предполагает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию к 2030 году всех французов, родившихся с сентября 1961 года.

6 апреля Макрон прибыл в Пекин для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи с Макроном он заявил, что Китай продолжит стремиться к мирному урегулированию конфликта на Украине. Си Цзиньпин подчеркнул готовность Китая вместе с Францией обратиться к мировому сообществу с призывом к сдержанности и соблюдению норм международного права.