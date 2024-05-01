Протестующие в Тбилиси повредили здание парламента ТАСС: участники митинга в Тбилиси повредили служебный выход парламента Грузии

Фото: Sputnik/РИА Новости

Участники акции протеста в Тбилиси, направленной против принятия законопроекта об иноагентах, повредили служебный выход здания парламента Грузии, передает корреспондент ТАСС. По информации журналистов, спецназ применил воду и перцовый газ, чтобы помешать митингующим.

После использования спецсредств протестующие разбежались, уточнили в СМИ. При этом на протяжении длительного времени сотрудники МВД не реагировали на попытки людей раскачать ворота.

Ранее директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов допустил, что закон об иностранных агентах в Грузии используется как инструмент для государственного переворота. По его словам, даже если от инициативы откажутся, не факт, что запущенный маховик сможет остановиться.

До этого сообщалось, что в Тбилиси во время акции протеста у парламента республики задержали 63 человека. Граждан арестовали за мелкое хулиганство и неподчинение стражам порядка, добавил на брифинге замминистра МВД Грузии Александр Дарахвелидзе. В ходе разгона демонстрации пострадали шесть полицейских.

Кроме того, президент страны Саломе Зурабишвили обратилась к министру внутренних дел республики Вахтангу Гомелаури с требованием прекратить разгон демонстрантов в Тбилиси. Акция проходила мирно и никакой угрозы порядку не представляла, обратила внимание грузинский лидер.