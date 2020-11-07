Протестующие в Одессе потребовали убрать памятник Екатерине II

https://static.news.ru/photo/02e5bc60-21c4-11eb-b7a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOBOPOCC/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

В Одессе прошла акция протеста, участники которой требовали снести памятник российской императрице Екатерине II и её сподвижникам. По их словам, монумент следует убрать в музей или отправить «на свалку истории».

Акция была организована активистами общественной инициативы «Деколонизация Украины». По их словам, Екатерина II не является основательницей города и памятник ей установлен незаконно.

Наша инициатива имеет целью избавиться от всех проявлений русского влияния, которые остались после колониального периода в нашей истории. Для того, чтобы смотреть в будущее, нам надо разорвать все эти связи и двигаться своим путём, — цитирует издание «Общественное» — одну из участниц акции.

В общей сложности против памятника митинговали около 50 человек. Полицейские составили на них протоколы об административных правонарушениях, не объяснив при этом какие действия протестующих противоречили законодательству.

Речь идёт о памятниках императрице, а также Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову, установленные на Екатерининской площади в Одессе в 1900 году. Монументы были снесены в 1920 году, а затем восстановлены в 2007-м.

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