Протестующие в Киеве предприниматели подрались с полицией

https://static.news.ru/photo/9b04e388-3ed2-11eb-a99a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/stranaua/tm.me

Между участниками акции протеста предпринимателей в Киеве и сотрудниками полиции произошли столкновения. Силовики применили перцовый газ.

Поводом для стычек послужило намерение протестующих установить палатки напротив здания Верховной рады. Полицейские попытались помешать этому. Из-за численного перевеса демонстрантов они прибегли к спецсредствам. Некоторые протестующие в ответ бросали в силовиков палки и дымовые шашки.

В итоге стражи порядка отобрали палатки у участников акции. Некоторых из них задержали, сообщает «Страна.ua».

Акцию против введения новых ограничений из-за COVID-19 организовало украинское движение предпринимателей «SaveФОП». Митингующие недовольны решением властей ввести локдаун, а также законом, который обязывает представителей малого бизнеса устанавливать кассовые аппараты. По словам организаторов, акция будет продолжаться до полного выполнения требований протестующих.

Украинские власти продлили режим чрезвычайной ситуации в стране до 28 февраля. В период с 8 по 24 января 2021 года будут усилены карантинные меры — приостановят работу все развлекательные и культурные учреждения, рынки, школы, вузы.

Ранее NEWS.ru писал, что Украина отказалась закупать российскую вакцину от коронавируса. В Киеве объяснили это тем, что препарат не прошёл третью стадию клинических испытаний. В то же время глава пророссийской парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что к нему поступили тысячи обращений с Украины, в том числе от медучреждений, о содействии в доступе к российской вакцине.