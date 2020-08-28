Протестующие в Берлине устроили стычки с полицией возле посольства РФ

Участники акции протеста в Берлине против связанных c COVID-19 ограничительных мер вступили в столкновение с полицией у здания российского посольства.
Об этом РИА Новости
На улице Унтер ден Линден находилась группа примерно в две тысячи человек, из которой в полицию бросали бутылки и камни. Два человека задержаны, — рассказала собеседница агентства.
Как писал NEWS.ru, 29 августа около 18 тысяч человек вышли на Унтер ден Линден для участия в марше протеста против коронавирусных ограничений. Полиция не разрешила начать мероприятие, так как участники не носили средств защиты. Часть людей по-прежнему остаётся на улице.
Организатором мероприятия выступило штутгартское движение Querdenken 711. Городские власти сначала отказались согласовывать акцию, так как на алогичном протесте 1 августа участники не соблюдали социальную дистанцию и не надевали маски. Однако Административный суд немецкой столицы отменил это решение, так как ссылка на нарушение правил в прошлом не является основанием говорить, что их будут нарушать снова.
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