Протестующие в Белграде снесли дверь в здании горадминистрации

Фото: Александр Дзюба/ТАСС

Сербия. Белград. Сторонники блока «Сербия против насилия» во время митинга у здания городской администрации

Сторонники оппозиции в Сербии, несогласные с итогами выборов, прошедших в стране 17 декабря, окружили здание скупщины (администрации) Белграда и попытались проникнуть внутрь, передает ТАСС. По имеющимся данным, они снесли дверь в здание.

Сообщается, что митингующие сторонники блока «Сербия против насилия» при помощи флагштоков выломали дверь, а также разбили окно и начали забрасывать внутрь здания камни и пивные банки. Одновременно они уничтожают камеры видеонаблюдения. Также участники беспорядков начали жечь фаеры.

Ранее сообщалось, что протестующие перекрыли центральную улицу Краля Милана после слов президента Сербии Александра Вучича о недопущении захвата власти. Собравшиеся принесли с собой флаги Сербии и ЕС, выкрикивают антиправительственные лозунги, используют громкоговорители, свистки и дудки. На улице установлена импровизированная сцена, звучит музыка.

Неделю назад в Сербии прошли парламентские выборы, победу в которых одержала коалиция президента Вучича, набравшая 47,36% голосов. После оглашения итогов в Белграде прошли масштабные митинги оппозиции, потребовавшей отменить результаты голосования. Демонстранты устроили беспорядки, в том числе попытались напасть на здание избирательной комиссии.