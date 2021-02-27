Протестующие требуют от Зеленского освободить националиста Стерненко

У офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит акция националистов в поддержку бывшего лидера одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) Сергея Стерненко. Митингующие требуют его освобождения.
На данный момент в акции принимают участие порядка тысячи человек, преимущественно молодёжь. Численность митингующих постепенно возрастает.
В центр Киева стянуты наряды полиции, однако непосредственно у резиденции Зеленского стражей порядка немного. Протестующие ведут себя мирно, обстановка спокойная,
23 февраля суд в Одессе признал Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Защита националиста намерена обжаловать вердикт, а его сторонники угрожали работникам прокуратуры после судебного процесса.
Как писал NEWS.ru, в день вынесения Стерненко приговора между националистами и полицейскими произошли столкновения у офиса Зеленского. Несколько стражей порядка пострадали, были задержаны 17 протестующих.