Королева Великобритании Елизавета II отменила ежегодный визит в филиал Женского института в графстве Норфолк за 30 минут до его начала.
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Каждый год британская королева во время зимнего пребывания в Сандрингемском дворце находит время для чаепития и разговоров с руководством общественной организации. Собрания Женского института Елизавета II посещает с 1943 года.
NEWS.ru писал, что недомогание не помешало королеве Великобритании подписать билль о Brexit. Полностью выйти из состава Европейского союза страна сможет 31 января, соглашение о Brexit в ходе экстренного заседания утвердил комитет Европарламента.
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