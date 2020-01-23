https://static.news.ru/photo/58ae01d6-3e7e-11ea-b00b-fa163e074e61_660.jpg Елизавета II Фото: Paul Marriott/imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II отменила ежегодный визит в филиал Женского института в графстве Норфолк за 30 минут до его начала.

Как сообщает MailOnline со ссылкой на представителя Букингемского дворца, причиной стала «лёгкая простуда» монарха. Портал отмечает, что у подданных Её Величества нет повода для беспокойства.

Каждый год британская королева во время зимнего пребывания в Сандрингемском дворце находит время для чаепития и разговоров с руководством общественной организации. Собрания Женского института Елизавета II посещает с 1943 года.

NEWS.ru писал, что недомогание не помешало королеве Великобритании подписать билль о Brexit. Полностью выйти из состава Европейского союза страна сможет 31 января, соглашение о Brexit в ходе экстренного заседания утвердил комитет Европарламента.