«Просто сорваны»: Лукашенко о планах создания единого рынка газа с Россией Лукашенко возмутился срывом сроков создания единого рынка газа с Россией

Фото: president.gov.by

Совещание по вопросам белорусско-российского сотрудничества

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился срывом сроков создания единого рынка газа с Россией, сообщает БелТА. Он потребовал найти виновных. Глава республики также отметил, что на первый план в реализации союзных программ выходят вопросы ценообразования на энергоресурсы, так как от этого зависит конкурентоспособность белорусской экономики.

Напомню, союзной программой по формированию объединенного рынка газа предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, которые, к сожалению, по-моему, не реализованы. Они просто сорваны. Кто несет за это ответственность и как будем исправлять ситуацию? — заявил Лукашенко.

Лукашенко ранее заявил, что в строительстве Союзного российско-белорусского государства совершен стремительный прорыв. Также президент Белоруссии выразил надежду на то, что формирование Союзного государства продолжится в том же стремительном темпе, что и сейчас.

Ранее политолог Андрей Суздальцев заявил, что совместные проекты Союзного государства России и Белоруссии, о которых говорил Лукашенко, являются «скрытой формой дотирования белорусской государственной экономики». Минск на эти проекты практически не тратится, добавил эксперт.