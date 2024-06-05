«Просто непобедима»: в Италии высказались об ударах по России FQ: никакие удары западным оружием не вынудят Россию капитулировать

Фото: МО РФ

Поставки западного вооружения и разрешение на удары по российской территории не заставят Москву капитулировать, пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano. Авторы материала отметили, что они лишь продемонстрируют несостоятельность лидеров Евросоюза.

На самом деле ни одно западное оружие не может заставить Москву сдаться, потому что она располагает шестью тысячами ядерных боеголовок. Россия на Украине просто непобедима. По причине несостоятельности и коррумпированности правящего класса Евросоюз ввязался в конфликт, в котором он может только проиграть, — констатировали журналисты.

Ранее бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук заявил, что разрешение США наносить ВСУ удары вглубь России не повлияет на ход конфликта. По его словам, это всего лишь попытка лишний раз продемонстрировать, что Вашингтон противостоит Москве, а также часть жесткой политики, которую проводят Штаты до президентских выборов в ноябре.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что Россия может ответить ударами по странам НАТО в случае атак ВСУ западным оружием по российским территориям. Вооруженные силы РФ могли бы нанести удар по Польше, Румынии или странам Прибалтики, так как именно там находится вооружение, применяемое Украиной, считает аналитик.