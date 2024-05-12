«Просто не было»: солдат ВСУ раскрыл неудобную правду об обороне Харькова Солдат ВСУ Денис Ярославский указал на отсутствие системы обороны Харькова

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Подразделения Вооруженных сил России свободно вошли в серую зону на Харьковском направлении, так как с украинской стороны не было никакой системы обороны, заявил солдат ВСУ Денис Ярославский. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он подчеркнул, что на линии боевого соприкосновения не было даже мин. Сам военнослужащий считает, что происходящее — следствие воровства среди местных чиновников или же умышленный саботаж.

Первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошел в серую зону по всей линии кордона, которая в принципе не должна была быть серой! За два года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус три этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство, или умышленный саботаж, — написал Ярославский.

Он также высказался о тяжелой ситуации в Волчанске, куда российская армия, со слов солдата, перебрасывает дополнительные силы. Как признал Ярославский, город окружают, а бои идут уже на улицах.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что российские войска продолжают продвигаться вглубь обороны противника в Харьковской области. По данным ведомства, силами группировки «Север» удалось установить контроль над населенными пунктами Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.