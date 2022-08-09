«Просто клоун»: военный эксперт об угрозе Зеленского прекратить переговоры Военный эксперт Литовкин назвал Зеленского клоуном после слов о референдуме в Запорожье

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

В Запорожской области ожидается высокая явка на референдум о присоединении к России, однако президент Украины Владимир Зеленский пригрозил выйти из переговорного процесса с РФ в случае проведения голосования, в связи с этим военный эксперт Виктор Литовкин назвал украинского лидера «клоуном, который не справился с ролью президента». В беседе с «ПолитЭкспертом» он выразил мнение, что Украина вообще не должна существовать как государство.

Кто вообще у Зеленского спрашивать будет? Он клоун просто, который получил роль президента и не справился с ней. Наиболее вероятный сценарий простой — Украина не должна существовать как государство. Если она останется «суверенной страной», она будет использоваться против России. Поэтому надо освобождать всю страну от бандеровцев и уничижать украинскую армию как таковую, — высказался Литовкин.

Военный эксперт подчеркнул, что все запланированные референдумы в освобожденных областях проведут точно в срок, при этом Москва, в свою очередь, признает результаты голосования так же, как это было в Крыму в 2014 году.

Ранее глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий анонсировал проведение референдума в регионе в первой половине осени. Он сказал, что голосование планируется в сентябре.

8 августа Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с РФ. Член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов позже заявил, что власти области намерены провести референдум в очном формате. По его словам, вариант голосования в онлайн-режиме также рассматривается, но говорить о нём преждевременно.