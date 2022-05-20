«Прошу одуматься»: Кадыров обратился к боевикам после «Азовстали» Кадыров призвал националистов сложить оружие после освобождения «Азовстали»

Рамзан Кадыров / Фото Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал националистов, которые воюют в Лисичанске и Северодонецке, сложить оружие и подумать о своих семьях. Заявление в Telegram-канале политик сделал на фоне освобождения «Азовстали».

Я очень прошу всех, кто сопротивляется в Северодонецке, Лисичанске, вокруг этих населённых пунктов, чтобы они одумались и сложили оружие, пока их не загнали в угол, пока их не уничтожили, не ранили. У них дома семьи, дети, жёны ждут, — сказал политик.

Отказом от продолжения боёв эти люди подтвердят, что Россия и Украина должны дальше жить в мире, считает Кадыров. Если же такового не произойдёт, то пощады тем, кто взял в руки оружие, не будет.

Мы показывали вчера и сегодня хорошие результаты — было уничтожено много этих шайтанов. И завтра-послезавтра будут очень хорошие результаты, — подтвердил свои слова Кадыров.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что военнопленных Украины можно обменять на пленных российских военнослужащих, однако идейных бандеровцев батальона «Азов» необходимо наказать в полной мере.