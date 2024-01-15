«Прошлогодний гороскоп»: Захарова о плане бундесвера по столкновению с РФ Захарова отреагировала на «секретный план» бундесвера по столкновению с Россией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Секретный план» бундесвера о подготовке к возможному столкновению с Россией вызывает сомнения, заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она не исключила, что аналитическую часть плана бундесверу предоставил немецкий МИД под руководством Анналены Бербок.

Это не «секретный план», а прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть Бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок, — сказала Захарова.

Ранее немецкое издание Bild сообщило о подготовке Германии к войне между Россией и НАТО, которая может начаться летом 2025 года. По сценарию бундесвера, эскалация ожидается в феврале 2024 года с началом активного наступления РФ на Украине. «Секретный план» немецкого Минобороны с точностью описывает действия России и Запада, а их кульминацией обозначена отправка сотен тысяч бойцов НАТО и «неизбежное начало войны» в указанный срок.

Депутат парламента Швеции Маркус Вихель, представляющий ультраправую партию «Шведские демократы», ранее не исключил прямое участие Стокгольма в конфликте с Москвой. Он подчеркнул, что в таком случае мировым демократиям нужно будет держаться вместе, а «добрым силам мира» действовать сообща.