«Прорыв может быть в любом месте»: в Киеве рассказали об износе теплосетей Депутат горсовета Киева Витренко: теплосети города в аварийном состоянии

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Большая часть теплосетей Киева находится в аварийном состоянии, прорыв труб может произойти в любом месте и в любое время, заявил депутат городского совета Андрей Витренко в эфире телемарафона. При этом он отметил, что средств на замену изношенных труб в бюджете украинской столицы не предусмотрено.

Сети города Киева на 70% находятся в аварийном состоянии, прорыв вентиля или прорыв трубы может случиться в любом месте, — сказал депутат.

Он уточнил, что протяженность труб горячего водоснабжения в Киеве составляет порядка 2000 километров. Срок эксплуатации превышен у 80% труб. Их замена в муниципальных программах, связанных с ЖКХ, не заложена.

Ранее сообщалось, что в Киеве затопило часть одной из трех веток метро. Городским властям пришлось закрыть для пассажиров шесть станций. По данным СМИ, причиной затопления стала разгерметизация тоннеля, расположенного в пойме реки Лыбидь.

Согласно одной из версий, в произошедшем виноват мэр Киева Виталий Кличко, который разрешил строить над веткой многоэтажные дома, проигнорировав тот факт, что она проходит в пойме активной реки. Под весом зданий влажные грунты якобы пришли в движение.