Прорвавшийся в аэропорт Гамбурга мужчина с ребенком выдвинул требования Прорвавшийся в аэропорт Гамбурга мужчина потребовал вылета в Турцию с ребенком

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Прорвавшийся на автомобиле Audi без номеров на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Гамбурга мужчина потребовал вылета в Турцию, сообщает газета Bild am Sonntag. По ее информации, нарушитель намерен отправиться туда с четырехлетней дочкой, которую удерживает в салоне автомобиля.

Инцидент произошел вечером 4 ноября. Вооруженный мужчина прорвался на автомобиле через барьер оцепления и въехал на площадку для обслуживания самолетов. Он припарковал машину возле пассажирского лайнера Turkish Airlines, откуда были эвакуированы все пассажиры.

Незадолго до этого супруга нарушителя позвонила в полицию и предупредила, что ее муж с ребенком направляется в аэропорт. По данным издания, злоумышленник украл ребенка у матери и скрылся с ним. Предположительно, мужчине 35 лет, он является этническим турком из германской федеральной земли Нижняя Саксония.

В настоящее время мужчина забаррикадировался в автомобиле вместе с ребенком, с ним установлен контакт. На месте происшествия работают оперативники и полицейские психологи. По информации правоохранителей, причиной действий мужчины мог стать спор об опеке над дочерью.

Авиасообщение в аэропорту полностью прекращено. Входы в терминалы блокированы. Происшествие затронуло порядка 30 рейсов, перевозящих в общей сложности 3,2 тысячи пассажиров.

Ранее сообщалось, что Росавиация разработала и направила авиаперевозчикам регламент по действиям экипажа в случае захвата или угона самолетов. Впервые составлен список из 15 аэропортов для вынужденной посадки захваченного судна.