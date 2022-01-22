«Пророссийский лидер в Киеве» сообщил об угрозах ему и его семье

Экс депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, объявленный МИД Великобритании «пророссийским лидером в Киеве», сообщил, что получает сотни угроз в свой адрес и в адрес своей семьи в социальных сетях. Об этом он рассказал в интервью изданию The Independent.

Всё это, конечно, выдумка, но это опасная ситуация, вызывающая раскол, когда совершаются попытки предотвратить войну. Лично для меня эти обвинения привели к сотням угроз в социальных сетях в мой адрес и в отношении моей семьи, — признался политик.

По его мнению, британский МИД, скорее всего, получил «дезинформацию» от определённых деятелей на Украине. Мураев не исключил, что в геополитическую конфронтацию между США, Великобританией, НАТО и Россией оказался втянут не только он один, но и ещё «некоторые другие люди».

Ранее на официальном сайте Министерства иностранных дел Великобритании появилась информация, что Россия якобы планирует сменить главу Украины на более лояльного. «Пророссийским лидером в Киеве» был назван Евгений Мураев.

Позднее британский новостной канал Sky News заявил, что подобное утверждение МИД Великобритании было основано на информации спецслужб США, а не Великобритании.

Как выяснилось, Евгений Мураев с 25 декабря 2018 года числится в санкционных списках РФ против физических и юридических лиц Украины.