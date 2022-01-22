«Пророссийский лидер в Киеве» Мураев нашёлся в списке санкций РФ

Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, названный МИД Великобритании «пророссийским лидером в Киеве», внесён в санкционный список РФ в постановлении российского правительства от 25 декабря 2018 года. Эти санкции были направлены в ответ на недружественные действия в отношении российских граждан и юрлиц со стороны Украины, пишет РИА Новости.

347. Мураев Евгений Владимирович (Мураєв Євгеній Володимирович), дата рождения — 2 декабря 1967 г., место рождения — г. Змеев, Харьковская область, Украинская ССР, СССР, — говорится в тексте постановления № 1656 от 25 декабря 2018 года «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2018 г. № 1300».

Постановлением № 1300 в 2018 году вводились специальные экономические меры против физических и юридических лиц Украины в ответ на недружественные действия в отношении российских граждан и юрлиц.

Мураев состоял в партии «Оппозиционный блок», после переформатирования её в «Оппозиционную платформу — За жизнь» он вышел из партии и создал собственную политическую силу «Наши». Он также являлся владельцем телеканала NewsOne, позднее основал телеканал «НАШ». В настоящее время NewsOne находится под санкциями президента Украины Владимира Зеленского и лишён эфирного вещания вместе с телеканалами «112 Украина» и ZIK.

Ранее МИД Великобритании заявил, что Россия якобы планирует сменить руководителя Украины на более лояльного. В пресс-релизе британского ведомства сообщается, что таким человеком может стать бывший депутат Рады Евгений Мураев.

В ответ на это в МИД России призвали Британию прекратить распространять чушь.