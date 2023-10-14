В США заявили, что НАТО удивилась обходу ХАМАС системы наблюдения Израиля FP: НАТО удивило, что ХАМАС удалось обойти системы наблюдения Израиля

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Возведенная Израилем пограничная стена

Североатлантический альянс поражен тем фактом, что палестинское движение ХАМАС смогло обойти систему наблюдения Израиля и незаметно начать операцию на территории страны, пишет журнал Foreign Policy. По данным издания, события побудили НАТО к глубокому самоанализу, а особое изумление ситуацией выразил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Предупреждения не было. Что это значит, если вы доверяете автоматизации <...>, автономным системам или искусственному интеллекту <...> и все равно все были удивлены? — заявил он.

В НАТО пришли к выводу, что не стоит полагаться на чрезмерное применение искусственного интеллекта. Кроме того, действия ХАМАС наглядно продемонстрировали уязвимость высокотехнологичных армий перед противником, который обладает более примитивными инструментами.

Неспособность разведывательных служб как Соединенных Штатов, так и Израиля обнаружить признаки нападения побудила к коллективному самоанализу во всей штаб-квартире НАТО, — добавили авторы статьи.

Ранее обозреватель Sky News Шон Белл выразил мнение, что ХАМАС играет роль «пешки» в конфликте с Израилем. Он предположил, что за обострением ситуации на самом деле может стоять Иран. При этом журналист отметил, что никаких доказательств причастности Тегерана к военному конфликту нет, хотя страна и обеспечивает более 70% финансирования палестинского движения.