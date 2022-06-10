«Пропили и продали»: Литовкин рассказал об украинском арсенале оружия

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Еще несколько десятилетий назад на Украине было множество оружия, страна входила в топ-10 стран-экспортеров боеприпасов, рассказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Дмитрий Литовкин. Он отметил, что за последующие годы в Киеве это все «пропили и продали». Кроме того, в стране категорически неправильно хранили оружие, добавил он, теперь им пользоваться вообще нежелательно.

Тут скорее важен вопрос не столько про количество оставшихся боеприпасов, которых у Украины было крайне много, но скорее, как все это хранится, потому что обычно все это просто сваливали в кучу и будь что будет, а после такого, как известно, боеприпасами пользоваться крайне нежелательно, — сказал Литовкин.

Литовкин добавил, что Украиной было утеряно значительное количество оружия. Сразу после развала Советского Союза все арсеналы стран Варшавского договора свозились на украинскую территорию. Теперь же единственный выход для Киева — обращаться к Западу с просьбами о помощи. Литовкин предположил, что это не будет длиться вечно: в какой-то момент подобные просьбы западным странам просто «осточертеют».

В четверг, 9 июня, депутаты Европарламента абсолютным большинством поддержали резолюцию с призывом и дальше поставлять оружие Украине через Европейский фонд мира. За проголосовали 438 парламентариев, против — 65. В тексте резолюции поставки указаны как «поддержка» Киеву.