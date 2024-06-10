«Пропагандистская операция»: Зеленский не признал потерю Рыжевки Зеленский опроверг сообщения о потере ВСУ села Рыжевка Сумской области

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что село Рыжевка Сумской области остается под контролем ВСУ. По его словам, информация о потере населенного пункта является «пропагандистской операцией» России.

Что касается села Рыжевка, враг попытался реализовать там операцию пропагандистского характера. По состоянию на утро российский флаг в селе уничтожен, присутствия врага не наблюдается, — написал политик.

Ранее служащие Вооруженных сил РФ сфотографировались с флагом России в центре взятого под контроль села в Сумской области. На снимке, опубликованном в Сети, солдат держит в руках российский флаг. Вторая фотография крупным планом показывает таблички государственных учреждений Рыжевки. На кадре видны названия местного сельского совета и библиотеки. Даты, когда были сделаны фото, не уточняются.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что полк «Ахмат-Чечня» и военнослужащие других подразделений Минобороны РФ взяли под контроль Рыжевку. Село расположено на границе с Курской областью. По словам Кадырова, этот результат был достигнут без особых сложностей. Бойцам понадобилось всего три дня, отметил глава республики. Кадыров также поблагодарил каждого бойца, который участвовал в штурме.