Проникшего на территорию аэропорта Гамбурга мужчину отправили в СИЗО

Фото: IMAGO/Lenthe-Medien/Linder/Global Look Press

Мужчину, проникшего с оружием на территорию аэропорта Гамбурга, поместили в следственный изолятор, сообщает агентство DPA со ссылкой на местную прокуратуру. Он был задержан 5 ноября. Нарушитель не оказал сопротивления полиции.

Авиагавань Гамбурга была закрыта с вечера 4 ноября из-за проведения полицейской операции. Вооруженный мужчина прорвался на автомобиле сквозь барьер оцепления в аэропорту и въехал на площадку для обслуживания самолетов. Там он остановил машину у пассажирского самолета Turkish Airlines и забаррикадировался в ней со своей четырехлетней дочерью. Как выяснилось, он похитил девочку у ее матери и хотел вывезти в Турцию.

Итогом 18-часовых переговоров стало задержание гражданина. Согласно информации местных СМИ, мужчина является этническим турком. По причине инцидента в субботу в аэропорту было отменено 10 рейсов, в воскресенье — 126. Кроме того, 17 самолетов перенаправили в другие аэропорты. В проведении операции были задействованы 920 сотрудников экстренных служб.

Известно, что это не первая попытка похищения злоумышленником собственной дочери. В марте 2022 года он был под следствием в Штаде. Тогда мужчина без разрешения поехал с ребенком к себе на родину. В дальнейшем девочку назад в Германию привезла мать.