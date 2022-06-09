Промсвязьбанк начнет работать в ДНР и ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Промсвязьбанк

Промсвязьбанк (ПСБ) сообщил о запуске комплексного банковского обслуживания для бизнеса и жителей ДНР и ЛНР. В сообщении, опубликованном на сайте банка, уточняется, что в ходе рабочей поездки председатель ПСБ Петр Фрадков встретился с главой Донецкой республики Денисом Пушилиным и его луганским коллегой Леонидом Пасечником. Во время визита три стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области социально-экономического развития обоих республик.

ПСБ запускает комплексное банковское обслуживание населения и бизнеса Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). В ходе рабочего визита председатель ПСБ Петр Фрадков подписал с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития каждого региона, — сказано в сообщении.

4 мая Промсвязьбанк начал работу в Крыму и Севастополе. Представители кредитной организации указали, что намерены в кратчайшие сроки открыть в Севастополе центр IT-разработки, что позволит создать до 150 новых рабочих мест и снизить отток молодых специалистов в города с крупными IT-компаниями.

Политолог Михаил Литвинов подчеркнул, что такое решение усилит экономический потенциал региона, поможет пополнить его бюджет и создаст новые банковские предложения жителям.