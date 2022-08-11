Пролет российских штурмовиков Су-25 над Соледаром сняли на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штурмовики Су-25

Корреспонденты РИА Новости сняли в Соледаре, как российские штурмовики Су-25 выполняют боевые задачи на предельно малых высотах. На кадрах видно, как самолеты несколько раз проходят над городом на крутых виражах.

Самолеты во время проходов над городом отстреливают так называемые тепловые ловушки, которые должны обезопасить их от ракет переносных зенитных ракетных комплексов. Ракеты ПЗРК оснащены тепловыми головками самонаведения и могут захватить ложные цели, выделяющие большое количество тепла за счет горения пиротехнического состава.

Ранее Минобороны России опубликовало видео, запечатлевшее работу разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». На видеофрагменте показано, как машина вылетает с базы на задание, а после выпускает ракеты по наводке ВС РФ. Снаряды были выпущены по опорным пунктам и бронетехнике ВСУ с дистанции, превысившей пять километров.

Также российское военное ведомство опубликовало кадры работы транспортно-боевого вертолета Ми-35 на Украине. На видео показано, как борт ведет огонь по целям, а также использует тепловые ловушки для защиты от ракет с инфракрасной головкой самонаведения. Уточняется, что по завершении боевых заданий экипаж вертолета уничтожил опорные пункты управления и бронетехнику ВСУ.