https://static.news.ru/photo/77905084-57cb-11ea-96e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Swen Pförtner/dpa/Global Look Press

Дело о наезде автомобиля на толпу в городе Фолькмарзен в Германии не планируют передавать федеральным прокурорам. В больницах после случившегося остаются 35 человек, в числе которых есть дети.

Организаторы карнавальных шествий должны пересмотреть меры безопасности в связи с произошедшим 24 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на немецких прокуроров.

Ранения в результате наезда получили 18 несовершеннолетних. По свидетельствам очевидцев, машина ускорилась перед тем, как врезалась в толпу. Прежде чем остановиться, она проехала около 30 метров. За рулём авто находился гражданин ФРГ.

Представитель местной полиции заявил, что водитель умышленно направил транспортное средство на людей. Вместе с тем правоохранительные органы не склонны рассматривать произошедшее как теракт, писал NEWS.ru.