Прокурор Швеции: найти виновных в ЧП на «Северных потоках» будет тяжело

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Будет непросто найти ответственных за подрывом газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», сказал прокурор Швеции Матс Люнгквист. По его словам, в настоящее время нет никакой ясности по поводу того, кто стоит за произошедшим, передает РИА Новости.

Мы надеемся, что нам удастся установить, кто совершил это преступление, но следует отметить, что это, вероятно, будет непросто, учитывая обстоятельства, — сказал прокурор.

Он также прокомментировал домыслы, которые касаются взрывов. Эти версии, заметил Люнгквист, не влияют на ход расследования. Шведский прокурор добавил, что специалисты при проведении работы на факты и информацию, полученную в результате анализа, осмотра места преступления и сотрудничества с властями Швеции и других государств.

Ранее сообщалось, что Дания, Германия и Швеция возобновили сотрудничество по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным газеты Welt am Sonntag, в последнее время обмен сведениями между следователями ФРГ и их западными коллегами активизировался.

В свою очередь глава комитета по вопросам энергетики и климата бундестага ФРГ Клаус Эрнст заявил, что участие России в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» необходимо.