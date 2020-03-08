https://static.news.ru/photo/96e8e26a-6294-11ea-9dd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе закончил свою речь в суде по делу о сбитом над Донбассом Boeing цитатой Александра Солженицына.

Русский писатель Александр Солженицын однажды сказал: «Насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием»... Установление правды в этом случае может помочь предотвратить новое насилие в будущем, — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, это является ещё одной причиной того, почему так важно отделить правду от лжи и наказать виновных.

Судебное заседание по делу о крушении MH17 состоялось в понедельник, 10 марта. Следовали считают, что самолёт сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Его могли привезти на территорию Донбасса из России. Обвинение предъявили заочно трём гражданам РФ Игорю Стрелкову, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко. Они объявлены в международный розыск.

Ранее NEWS.ru сообщал, что денежную компенсацию намерены получить 84 родственника жертв крушения Boeing рейса MH17 в Донбассе. Также 42 близких погибших в авиакатастрофе хотят выступить в суде, 82 — обратиться к инстанции в письменном виде.