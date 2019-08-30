https://static.news.ru/photo/5ae9b3d6-ccce-11e9-a9a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dalibor Gluck/CTK/Global Look Press

Мужчина, которого подозревают в нападении с ножом на людей у станции метрополитена под французским Лионом, был в состоянии параноидального бреда, заявил городской прокурор Николя Жаке.

Кроме того, у него был психоз, передаёт ТАСС . Такой вывод сделал психиатр после проведения экспертизы.

Во время первого допроса мужчина заявил, что ничего не помнит с первой минуты нападения. Он рассказал, что является мусульманином и что в начале второй половины дня услышал голоса, оскорблявшие бога и приказывавшие убивать, — поделился обвинитель.

Предполагаемый преступник также отметил, что первый пострадавший показался ему похожим на старого знакомого. Он рассказал, что родом из Афганистана, и назвал три разные даты своего рождения.

Мужчина приехал во Францию в 2009 году, потом побывал в Италии, Германии и Норвегии. Однако в результате вернулся в первую страну, которую посетил в Европе, и получил там вид на жительство.

Задержанный также рассказал, что употреблял гашиш.

В его отношении не возбуждалось уголовных дел, спецслужбы не отмечали признаков радикализации, — добавил прокурор.

Жаке заметил, что шесть пострадавших уже вернулись домой, ещё двое остаются в больнице, но их жизнь в безопасности.

News.ru писал, что двое людей, вооружённых ножами, напали на прохожих возле станции метро «Лоран Бонве» в пригороде Лиона. Инцидент произошёл на автомобильной стоянке. Движение в метро было остановлено. Полицейским удалось арестовать одного из преступников.