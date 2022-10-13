Прокурор МУС допустил экстрадицию Киевом россиян в Гаагу Прокурор МУС Хан не исключил, что Киев экстрадирует в Гаагу подозреваемых в «военных преступлениях» россиян

Фото: IMAGO/Thomas Imo/Global Look Press

Карим Хан

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан допустил, что Киев экстрадирует в суд граждан России, которых подозревают в «совершении военных преступлений», сообщает AFP. Это может произойти, если разбирательство не состоится на украинской территории по юридическим причинам.

С юридической точки зрения это не будет препятствием для нашей юрисдикции, — процитировали Хана в агентстве.

При этом прокурор не сообщил, когда МУС предъявит россиянам обвинения. По его словам, в данный момент судьи ждут, пока наберется достаточно доказательств для начала судебного процесса.

Мы движемся вперед, но все объявления будут сделаны в подходящее время, — добавил Хан.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля обратился в Международный суд ООН в Гааге с иском против России. Он потребовал привлечь Москву к ответственности за «манипуляцию понятием „геноцид“ для оправдания собственной агрессии». Также власти Украины попросили МУС расследовать преступления, якобы совершенные на востоке Украины и в Крыму.

Прокуратура МУС начала расследование военных преступлений против человечности на Украине 2 марта.

Руководитель правовой секции постоянного представительства РФ при ООН Сергей Леонидченко заявил, что МУС не имеет никакого отношения к правосудию. Этот суд является политическим инструментом, отметил он.