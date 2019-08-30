https://static.news.ru/photo/fec003c2-cb19-11e9-9b27-fa163e074e61_660.jpg Андрей Доманский Фото: РИА Новости

Андрей Доманский, выступающий на Украине адвокатом журналиста Кирилла Вышинского, сообщил о завершении расследования заведённого против него дела.

По его словам, власти страны выполняют личное указание генерального прокурора Юрия Луценко, который до этого много раз предупреждал об аресте юриста в случае освобождения Вышинского, передаёт РИА Новости .

Он рассказал, что получал повестки лично, однако не сможет явиться по некоторым из них из-за других слушаний. Это может стать причиной ареста.

При этом на мои заявления относительно того, что во всех следственных действиях я буду принимать участие только в присутствии своих адвокатов, мне было отказано. Фактически эти действия проведены в нарушение Конституции Украины и Уголовного процессуального кодекса, — подчеркнул он.

Как писал News.ru, юриста подозревают в незаконной приватизации нежилого дома на территории заповедника «Древний Киев». Адвокат уверен, что это связано с его участием в деле Вышинского.