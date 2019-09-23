https://static.news.ru/photo/5fde7e98-de22-11e9-a718-fa163e074e61_660.jpg Генеральная прокуратура Украины Фото: Garik 11/commons.wikimedia.org/

Союз журналистов РФ в случае необходимости окажет помощь крымским журналистам, в отношении которых прокуратура Украины возбудила уголовное производство в связи с посещением мероприятий ОБСЕ в Варшаве.

В Польше проходит двухнедельное совещание ОБСЕ по правам человека. Представители Украины и их союзники из Канады и США постоянно пытаются сорвать выступления крымчан. Как заявил «постпред президента Украины в Крыму» Антон Кориневич, в отношении участников крымской делегации возбуждено уголовное производство за нарушение порядка въезда, передаёт РИА Новости .

Если необходимо, мы можем оказать любую помощь на уровне и международных организаций. Если будет необходимо, мы об этом сообщаем и поднимаем бучу во всех международных организациях, — подчеркнул председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Он добавил, что подобная ситуация возникает не в первый раз, однако отношение ОБСЕ меняется в лучшую сторону для российских корреспондентов.

Как ранее писал News.ru, руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский находился под арестом на Украине больше года. Его подозревали в госизмене, а также в поддержке самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР. Журналиста освободили в рамках обмена задержанными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». После обмена лидеры двух стран — Владимир Путин и Владимир Зеленский — поговорили по телефону.