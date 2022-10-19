На Украине раскрыли схему вывоза уклонистов за рубеж Прокуратура Украины раскрыла схему вывоза за рубеж призывников под видом студентов

Фото: Соцсети

В Telegram-канале офиса генпрокурора Украины сообщили, что правоохранительные органы раскрыли в Киевской области канал незаконной иммиграции за границу уклонистов призывного возраста под видом студентов и волонтеров. Отмечается, что отправка за границу призывников по фиктивным документам стоила порядка $4500–5500.

Во время военного положения группа лиц организовала схему беспрепятственного пересечения государственной границы гражданами призывного возраста. За $4500–5500 они производили фиктивные документы, позволявшие военнообязанным пересечь границу под видом студента или волонтера, — говорится в сообщении.

По данным следствия, преступники действовали в Киевской области. Четырем злоумышленникам, одному из них заочно, сообщено о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу. Трое подозреваемых взяты под стражу.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение в стране 24 февраля, в день начала российской спецоперации. Тогда он призвал граждан сохранять спокойствие и не паниковать, по возможности оставаться дома. 19 апреля президент снова внёс в Верховную раду законопроект о продлении военного положения в стране на месяц, указав, что этот шаг необходим для юридического обеспечения обороны Украины. Рада приняла документ 21 апреля.

15 августа Верховная рада продлила мобилизацию и действие военного положения на 90 дней — до 21 ноября. Мужчинам в возрасте 18–60 лет выезд с Украины во время действия военного положения запрещен.