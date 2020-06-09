Прокуратура Нидерландов повторила старую версию крушения МН17

https://static.news.ru/photo/5c5bfb98-aadb-11ea-a9e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Малазийский самолёт, летевший в 2014 году рейсом МН17, вероятнее всего был сбит из-под Первомайского, как и предполагалось ранее. Об этом 8 июня в ходе судебного заседания сообщил нидерландский прокурор Тейс Бергер.

Он отметил, что совместной следственной группой под руководством надзорного ведомства была проведена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты также провели необходимые расчёты, чтобы определить место запуска ракеты.

Результаты этого расследования тесно связаны с указанным маршрутом, свидетельскими показаниями и снимками, предоставленными свидетелями. И этот маршрут заканчивается как раз под Первомайским, — приводит слова Бергера РИА Новости.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами 10 государств. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Как ранее писал NEWS.ru, прокурор Нидерландов Тейс Бергер сообщил, что суд страны не получил от России спутниковых снимков с места катастрофы МН17.