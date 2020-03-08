https://static.news.ru/photo/d607b528-620f-11ea-899f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Совместная следственная группа по делу о крушении рейса MH17 решила, что самолёт был уничтожен ракетным комплексом «Бук», доставленным на Украину из России, рассказал прокурор Вард Фердинандуссе. Он добавил, что ведомство изучило все доводы Москвы.

Все сценарии изучены во время расследования, и все соответствующие доказательства представлены в деле. Эти документы включают множество документов, предоставленных Российской Федерацией, — цитирует юриста ТАСС.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек

Следовали считают, что самолёт сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Его могли привезти на территорию Донбасса из России. Обвинение предъявили заочно трём гражданам РФ Игорю Стрелкову, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко. Они объявлены в международный розыск.

Ранее NEWS.ru сообщал, что денежную компенсацию намерены получить 84 родственника жертв крушения Boeing рейса MH17 в Донбассе. Также 42 близких погибших в авиакатастрофе хотят выступить в суде, 82 — обратиться к инстанции в письменном виде.