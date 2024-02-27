Прокуратура Германии не отказалась от поиска виновных в подрыве Nord Stream ТАСС: Генпрокуратура ФРГ продолжает расследование подрыва Nord Stream

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Генпрокуратура Германии продолжает расследование подрыва газопровода «Северный поток» (Nord Stream), произошедшего в сентябре 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу немецкого ведомства. При этом в прокуратуре не стали отвечать на вопрос российских журналистов о том, помогают ли Швеция и Дания в поиске подозреваемых.

Я могу только сообщить, что расследование продолжается. Дополнительную информацию мы не раскрываем, — заявили представители ведомства.

Правительство Германии также продолжает проявлять заинтересованность в выяснении обстоятельств случившегося в Балтийском море. Однако парламентарии не получают достаточное количество информации. Как утверждает депутат бундестага Клаус Эрнст, Генпрокуратура ФРГ не информирует его и его коллег о ходе следствия. В то же время другие страны Европы уже отказались от расследования. В частности, дело было закрыто шведскими и датскими следственными органами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что отказ Дании и Швеции от продолжения расследования вызывает изумление у Кремля. По его словам, ситуация близка к абсурдной, так как факт диверсии на «Северном потоке» очевиден.