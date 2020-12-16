Прокуратура Германии допросила Навального по запросу России

https://static.news.ru/photo/f9569ce6-4072-11eb-901b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Немецкая прокуратура весь день проводила допрос российского политика Алексея Навального по запросу властей России. Об этом сообщил сам оппозиционер.

Весь день был на допросе. Немецкая прокуратура допрашивала меня по запросу российских властей, — написал он в Twitter.

Политик отметил, что из-за этого не успел посмотреть пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, где говорилось в том числе о расследовании об отравлении Навального сотрудниками ФСБ.

Позднее оппозиционер написал, что посмотрел заявление Путина и считает, что глава государства признал приведённую в расследовании информацию.

То есть да, ФСБ ездила за мной по пятам четыре года, но не травила. Потому что «Если хотели бы отравить, то получилось бы», — отметил Навальный.

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Ранее в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что если бы представители российских спецслужб действительно хотели отравить оппозиционера Алексея Навального, они бы довели дело до конца. При этом он подтвердил, что спецслужбы «присматривают» на Навальным.

Как писал NEWS.ru, Алексей Навальный рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию.

По его словам, эти люди летали за ним во всех поездках по России. Некоторые передвигались на тех же самолётах, некоторые вылетали раньше. По версии политика, решение о его убийстве было принято после его объявления о намерении баллотироваться на пост президента в 2016 году.