Прокуратура Берлина начала расследование в отношении Бербок

Расследование против руководства партии «Союз90/Зелёные» начала прокуратура Берлина. В числе подозреваемых сопредседатели партии, министры иностранных дел и экономики Анналена Бербок и Роберт Хабек. Об этом сообщил журнал Spiegel со ссылкой на собственную информацию.

По информации издания, руководство партии подозревается в злоупотреблениях в ущерб партии при выплате надбавок, связанных с коронавирусом. Представитель прокуратуры подтвердил начало расследования в связи «с начальным подозрением». При этом он не уточнил фигурантов дела, отметив, что речь идёт о шести представителях федерального правления политической организации. К числу таковых относятся в том числе Бербок и Хабек.

Предмет процесса — ассигнование связанных с коронавирусом бонусов членами федерального правительства самим себе в 2020 году, — рассказал изданию представитель прокуратуры Мартин Штельтнер.

Предположительно, незаконные выплаты могут составлять по €1,5 тысячи на человека.

Все подозреваемые являются членами бундестага и имеют политический имунитет. В этой связи прокуратура уведомила о начале расследования, которое началось 6 января, спикера Бэрбель Бас.

Основанием для открытия дела стали заявления частных лиц, ссылавшизся на сообщения СМИ. Об этом скандале сообщалось в ходе предвыборной гонки в 2021 году и это вызвало критику в адрес Бербок, выдвигавшуюся от своей партии на пост канцлера Германии. Нарушение было изначально выявлено партийными аудиторами. По их данным, члены федерального правления выписали себе премии, в пять раз превышающие действующие по установленным внутри партии тарифам. Такеж аудиторы отметили, что «было бы лучше», чтобы решение о премиях было одобрено финансовым советом партии.

В партии отметили, что все члены федерального правления знают о ведущемся расследовании и сотрудничают с прокуратурой.

В прокуратуре заявили, что начать расследование было необходимо из-за многочисленных поступивших заявлений. однако подтвердятся ли обвинения, покажут итоги расследования.

Ранее Бербок призвала к диалогу с Россией по Украине. По её словам, действия Москвы имеют цену и выход из кризиса может быть лишь путём переговоров. Она также высказалась о возможном возвращении России в состав G7. По мнению министра, ожидать этого в ближайшее время не стоит. Бербок добавила, что РФ сама исключила себя из группы после вхождения в её состав Крыма.