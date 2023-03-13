«Проклятый лес»: бойцы ВСУ рассказали о жутких боях под Кременной The Times: выжившие из 131-го разведбатальона ВСУ рассказали об ужасах в районе Кременной

Фото: МО Украины

Украинские военные из 131-го разведбатальона ВСУ, участвующие в боях в районе Кременной, рассказали об ужасных боях и больших потерях на этом участке, пишет издание The Times. Военнослужащие ВСУ назвали свои позиции в сосновом бору под Кременной «проклятым лесом». По их словам, ВС РФ активно применяют артиллерию и минометы, после чего отправляют в бой пехоту.

Бойцы ВСУ также сообщили, что у российской армии много танков, поэтому говорить о контрнаступлении на этом направлении смысла никакого нет. Они добавили, что украинские солдаты сильно измучены этими боями и ежедневно сообщается о больших потерях в их рядах.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что командование Вооруженных сил Украины перебросило в населенный пункт Белогоровка под Кременной около 100 неподготовленных мобилизованных. Согласно его утверждениям, солдаты узнали о месте своей службы уже после того, как их привезли туда.

В начале марта советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский сообщил, что украинские войска, которые в последние месяцы участвуют в ожесточенных боях в районе Артемовска, могут провести стратегическое отступление из города. По его словам, решение о необходимости отвода войск и сроках отвода принимают украинские военные.