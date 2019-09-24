https://static.news.ru/photo/1465638c-df12-11e9-ac45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/ ZB/Global Look Press

Крупнейший за последние годы судебный процесс начался во Франции над компанией — производителем лекарства Mediator от диабета. Иск подан от четырёх тысяч человек, которые считают, что препарат спровоцировал сотни смертей пациентов.

Фармацевтический гигант Servier Laboratoires и агентство по контролю за лекарствами обвиняют в непредумышленном убийстве, мошенничестве и других нарушениях при обращении с препаратами. Ожидается, что суд над концерном продлится полгода, сообщает AP.

Mediator продавался не только как средство от диабета, но и для подавления голода. Его принимали миллионы людей, пока лекарство не было приостановлено в 2009 году. Исследование показало, что две тысячи человек, принимавших этот препарат, умерли. У них возникали проблемы с лёгкими и сердцем, что приводило к летальному исходу.

Дело занимает 700 страниц, при этом на 300 страницах значатся только одни имена истцов. Проходит суд сразу в пяти комнатах, соединённых видеосвязью. Над делом трудились 400 юристов. Главный вопрос, который волнует истцов: как компания получила лицензию на продажу смертельно опасного препарата и «обманула власти».

Юрист фармацевтической компании оправдывает своих подзащитных тем, что в Servier Laboratoires до 2009 года понятия не имели о рисках, связанных с препаратом. Тем более что торговали лекарством 33 года. В 1976 году его прописывали диабетикам, имеющим лишний вес, а после — всем тем, кто хотел похудеть. До запрета препаратом пользовались до пяти миллионов человек.

Дело против концерна было возбуждено восемь лет назад, но до суда дошло только сейчас. Это было связано с обширными связями основателя компании Жака Сервье. Но в 2014 году он умер в возрасте 92 лет. На сегодня его компания насчитывает 22 тыс. человек по всему миру, в прошлом году оборот гиганта составил $4,5 млрд.

Ранее News.ru сообщал, что медики из The Global Diabetes Community рассказали о признаках диабета, которые люди ошибочно принимают за симптомы менее грозных заболеваний. Первый из них — хроническая усталость, возникающая порой из-за дисбаланса глюкозы в крови и количества циркулирующего инсулина.