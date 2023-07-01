«Произойдут важные вещи»: Боррель назвал страну, которая повлияет на СВО Боррель заявил, что Испания вскоре окажет влияние на украинский конфликт

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Жозеп Боррель

Испания в ходе своего наступающего председательства в Совете ЕС проведет несколько мероприятий, которые смогут существенно повлиять на ход украинского конфликта, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Как передает канал TVE, Боррель также отметил, что Испания будет способствовать преиму Украины в состав ЕС.

Все успокоилось [в России], но мы не знаем, что там происходит. Да, во время испанского председательства произойдут очень важные вещи [в отношении] развития событий на Украине, как на поле боя, так и в более или менее теневых переговорах, — сказал Боррель.

Политик отметил, что пока перспективы конфликта не до конца ясны, но очевидным становится рост числа мирных инициатив.

Ранее Боррель заявил, что отношения Евросоюза и КНР не будут развиваться нормально, если Китай не убедит Россию «уйти с Украины». По его словам, Пекин должен понять, что для Брюсселя конфликт на Украине носит экзистенциальный характер. Он добавил, что Евросоюз не сможет дружить с КНР, пока «поведение китайцев не нравится европейцам».