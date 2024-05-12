«Проигрываем битву»: в Европе забили тревогу из-за неожиданного врага Bild: Европу накрывает лавина из клопов, крыс и мышей

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В Европе нашествие постельных клопов грозит выйти из-под контроля, заявил в интервью Bild эксперт по борьбе с вредителями Манфред Больц. По его словам, в зоне риска оказались Франция и Германия. Кроме насекомых, в странах Европы наблюдается засилье грызунов.

Я еще не сталкивался с чем-то подобным. В течение восьми лет накапливалась настоящая лавина клопов. Официально говорят о трех миллионах случаев заболевания только во Франции. В Германии их может быть более семи миллионов. Мы проигрываем битву с клопами, крысами и мышами, — констатировал эксперт.

Больц объяснил, что сегодня противостоять вредителям становится сложнее, так как разрешенные щадящие и экологичные средства не дают нужного эффекта, а мощные стоят слишком дорого. Также, продолжил эксперт, многие из этих средств просто исчезают с рынка. Больц не исключил, что в ближайшее время борьбу с вредителями смогут позволить себе только крупные предприятия и рестораны, которые будут выкладывать баснословные суммы за истребление насекомых и грызунов.

Ранее газета Daily Star сообщила, что Великобритания столкнулась с эпидемией блох. Как отмечается, только за март этого года за советом о том, как избавиться от насекомых, к поисковику Google обратились порядка 10 тысяч человек. Ветеринары при этом возлагают вину на домашних животных.

Врач-консультант Сара Пейдж-Джонс призывала владельцев домашних животных пылесосить комнаты как минимум один раз в день, включая любые труднодоступные места. Очищать содержимое пылесоса при этом следует за пределами дома.