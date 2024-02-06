Прохожий забросил подозрительную сумку за забор генконсульства РФ в Сиднее

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Прохожий забросил подозрительную сумку на территорию генконсульства России в Сиднее, сообщил корреспонденту ТАСС источник в российском диппредставительстве. Организация немедленно прекратила прием граждан и вызвала полицию.

Неизвестный подошел к забору генерального консульства РФ в Сиднее около 11:00 местного времени (03:00 мск — NEWS.ru) и перебросил через него на территорию дипломатической миссии спортивную сумку. Сотрудники генконсульства немедленно вызвали полицию и в целях безопасности прекратили прием граждан, — отметили в генконсульстве.

Полиция оцепила улицу Фуллертон-стрит, на которой расположено генконсульство. Полиция провела предварительный осмотр сумки, а затем вызвала специалистов для дальнейшего разбирательства.

Ранее грузинские силовики задержали груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов в России. По данным спецслужб, к транспортировке взрывчатки были причастны граждане Грузии, Украины и Армении. Саму перевозку организовали на Украине, но путь шел через Румынию, Болгарию и Турцию, груз доставили в Грузию 19 января под видом аккумуляторов для электромобилей. Общий вес взрывчатки составил 14 кг.

До этого полиция задержала 15-летнего подростка, сообщившего в экстренные службы о заложенных в школах Благовещенска взрывных устройствах. Юноша признался, что распространял ложную информацию из хулиганских побуждений. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.