Прохожий нашел в парке человеческое туловище MEN: в Великобритании мужчина нашел в парке завернутое в пакет туловище человека

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Прохожий обнаружил человеческое туловище в парке в британском городе Салфорд, сообщает Manchester Evening News. Уточняется, что останки были завернуты в целлофан.

Находка лежала рядом с пешеходной дорожкой. Жертву идентифицировали как мужчину старше 40 лет. Предположительно, он был европейцем со светлыми или светло-каштановыми волосами и голубыми глазами.

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