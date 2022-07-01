Проходимец или пророк: вождя ковид-диссидентов ФРГ арестовали за махинации Что известно о загадочном бизнесмене из Штутгарта Михаэле Балльвеге, который заработал шестизначные суммы на протестах в разгар пандемии

Фото: Tim Carmele via imago-images.de/Global Look press

Михаэль Балльвег

В Германии арестован один из самых знаковых внесистемных персонажей — бизнесмен из Штутгарта Михаэль Балльвег, который с начала пандемии стал лицом массовых протестов против антиковидных мер. За два года основателю движения «Нестандартное мышление — 711» (цифры, напоминающие тайный шифр, означают всего лишь телефонный код города) удалось вывести на улицы по всей стране сотни тысяч последователей — ковид-диссидентов, антиваксеров, анархистов, праворадикалов, леваков из бывших хиппи, эзотериков, конспирологов, носителей шапочек из фольги и тайных знаний о скором конце света. Как сообщила полиция (не называя имен), по делу о мошенничестве арестован 47-летний гражданин, у него на квартире и в офисе прошли обыски. Немецкие СМИ не сомневаются, что речь идет именно о Балльвеге, которого следствие подозревает в «присвоении шестизначной суммы». Откуда он взялся и как сумел стать властителем дум, разбирался NEWS.ru.

Бунтарь в ролексах

По данным прокуратуры земли Баден-Вюртемберг, с мая 2020 года господин Балльвег активно призывал немцев делать пожертвования, но при этом просил оформлять их как «подарки», не подлежащие налоговой отчетности. Средства переводились на его личный счет. Таким образом, он «профессионально обманывал» своих сторонников, утверждает сторона обвинения. После того, как в мае 2022 года банковские активы Балльвега были заблокированы, он оповестил своих сторонников, что продолжает принимать переводы в криптовалюте.

Многие немецкие собеседники NEWS.ru, следящие за политическими новостями, на удивление оказались не в курсе ареста Михаэля Балльвега. В берлинском офисе партии «Альтернатива для Германии», которая известна яростным неприятием антиковидных мер и поддержкой протестов, с осторожностью заявили, что не знают подробностей и вообще не имели дел с вождем немецких ковид-диссидентов.

К сожалению, я не знаком с господином Балльвегом лично. В политическим плане мы с ним не сотрудничали. И у меня нет информации об обстоятельствах и подоплеке его задержания. Я могу судить о Балльвеге лишь по его делам. По моим впечатлениям, его борьба с антиковидными мерами правительства была совершенно искренней, — отметил в беседе с NEWS.ru источник в «АдГ».

Собеседник NEWS.ru подтвердил: до сих пор Михаэль Балльвег оставался темной лошадкой — о нем в принципе мало что известно. У него есть супруга (теперь она участвует в работе штаба «нестандартных мыслителей») и двое уже взрослых детей. До весны 2020 года он был весьма успешным бизнесменом средней руки, державшийся подальше от политики. Но и став публичной персоной, он предпочитал не афишировать подробности своей биографии. По данным из открытых источников, Балльвег родился в 1974 году в городке Вертхайм, получил диплом в сфере делового администрирования и в 1996 году основал IT-компанию, в которую набирал программистов, вышедших на пенсию.

Нельзя сказать, чтобы будущий бунтарь находился на обочине благополучной бюргерской жизни. О былых временах напоминают фото со старого сайта фирмы Media Access GmbH, на которых ее основатель предстает в строгом костюме, дорогих часах и с прической из барбершопа. В том респектабельном образе нет ничего от сегодняшнего «ниспровергателя системы», который выходит к своим фанатам на митингах с рюкзачком, в оранжевых штанах и с буйной шевелюрой. В прежние времена Балльвег успешно сотрудничал с политическим, финансовым и промышленным истеблишментом ФРГ. Среди его клиентов были Банк Баден-Вюртемберга, энергетический концерн EnBW, правительство вольного ганзейского города Гамбург, баварская страховая компания HUK-Coburg, гиганты Bosch и ThyssenKrupp (детище тех самых Круппов).

Еще любопытней, что в самом начале пандемии Михаэль Балльвег бурно приветствовал все, что делали власти для борьбы с ковидом.

В соцсетях он призывал граждан соблюдать дистанцию и носить маски, репостил видео мобильных моргов из итальянского города Бергамо и сатирические ролики про Трампа, в которых того называли «ковидиотом». Еще 20 марта 2020 года Балльвег поделился призывом полиции избегать массовых мероприятий под лозунгом «Сидим дома», — отмечают немецкие СМИ.

Но с середины марта 2020 года законопослушного бюргера Балльвега как будто подменили. Он вдруг принялся цитировать «ковид-диссидентов», не признававших опасность коронавируса, и публиковать карикатуры на Билла Гейтса в образе «нового Гитлера», загоняющего человечество в «прививочные концлагеря». Первый протест он организовал в родном Штутгарте в середине апреля, окрестив его «бдениями в защиту конституции». На него собралось примерно 500 человек. А уже в начале мая Балльвег вывел на улицы пять тысяч несогласных. Тогда же он решил баллотироваться в мэры Штутгарта как независимый кандидат. Впрочем, граждане не захотели такого бургомистра — на осенних выборах за него отдали голоса лишь 1,2% земляков.

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global look Press

Кухня конспирологов

Избирательная кампания провалилась в том числе из-за своеобразной манеры кандидата общаться с прессой. Он заявил, что «мейнстримовские» СМИ возводят напраслину на «Нестандартное мышление». Журналистов, которые обращались с просьбой об интервью, он заставлял давать письменные расписки, что все его слова «будут интерпретированы без искажений». Неудивительно, что те перестали общаться с Балльвегом, который отныне позволял себя «интервьюировать» исключительно своим соратникам.

Между тем штутгартец дошел до Берлина: в августе 2020 года он провел в столице «день свободы», торжественно провозгласив «конец пандемии». Вторая берлинская демонстрация собрала уже более 20 тысяч участников. На улицах и площадях стали звучать призывы к отставке Меркель, разработке новой конституции, все это сдабривалось лозунгами о национальном величии немцев. Сам Балльвег всячески отрицал связь с правоэкстремистами и даже нанял пиар-агентство, чтобы движению помогли «обрести европейское лицо». Пиарщики настоятельно посоветовали «нестандартно мыслящим» отказаться от сравнений вакцинации с холокостом, не облачаться в робы узников концлагерей со звездами Давида и не писать лозунги «старонемецкими» шрифтами, вызывающими ассоциации с нацистскими плакатами.

Между тем движение обрастало все новыми сторонниками, в ряды которых вливались и рейхсбюргеры — так называемые «граждане рейха». Как писал NEWS.ru, это анархисты правого и часто ультраправого толка, не признающие современное немецкое государство, его нынешние границы, конституцию и законы. Они держат за пазухой аусвайсы Германской империи 1871 года, отказываясь платить налоги и штрафы, поскольку ожидают скорый конец света. Спецслужбы ФРГ установили за ними наблюдение — как впоследствии и за движением самого Балльвега. Кстати, одну из встреч со своими сторонниками Балльвег неосмотрительно провел в ресторане, принадлежащем одному такому рейхсбюргеру — повару Петеру Фитцеку, который объявил себя «божией милостью» главой «Королевства Германия». А вот суд объявил Фитцека мошенником, виновным в хищении банковских вкладов своих земляков, которые поверили в придуманную им «альтернативную» валюту.

«Нестандартно мыслящие» до такого креатива не дошли, но и к ним неизбежно возникли вопросы. Движение обрастало менеджерами на местах, пиарщиками, маркетологами и «профессиональными сборщиками средств». Однажды господин Балльвег сообщил, что недруги подожгли пункт техподдержки его команды, так что объявлен экстренный сбор средств.

Поддержи нас финансово актом дарения (максимально 19 999 евро в течение 10 лет). Тем самым ты поможешь организовать демонстрации и оплатить издержки в судах, — гласил призыв на сайте движения.

При этом там уклончиво сообщалось, что переводы «пока не могут быть оформлены в виде официальных пожертвований». Деньги предлагалось отправлять прямо на личный счет господина Балльвега.

Фото: Oliver Willikonsky via imago-images.de/Global look Press

Амулеты от ковида за 69 евро

Попутно он зарегистрировал 19 разновидностей товарного знака «Нестандартное мышление». Футболки, бейсболки, толстовки с символикой и интернет-мемами «несогласных» и другие мерчи продавались онлайн, а основатель движения получал от 6% до 12% с каждого товара. От Балльвега не отставали его единомышленники. Так, звезда берлинских конспирологов Хайко Шранг наладил сбыт «амулетов от ковида» за 69 евро. А бывший экономический журналист Оливер Янич, выпускающий незатейливые видео в духе «Диктатор-вакцинатор — насколько опасен Билл Гейтс?», по-простому брал с пытливых граждан 19,9 евро за право задать ему вопрос в закрытом чате.

Оказалось, что платить надо и за право выступить на демонстрациях «Нестандартного мышления».

Балльвег продавал доступ к сцене. Предприниматель Томас Хорнауэр в июне 2020 года выложил €​5 тыс. за то, чтобы произнести речь с трибуны на митинге в Леонберге. За три дополнительных выступления Балльвег запросил еще 15 тысяч. Недаром журналист-сатирик Ян Бёмерман присудил Балльвегу звание ковид-бизнесмена года, — писал журнал ZDF-Magazin.

Предприимчивость и «нестандартное мышление» проявил еще один сподвижник Балльвега — бывший турагент Александр Эрлих. Он наладил трансфер граждан к местам демонстраций. Только в Берлин участников свозили из 200 городов, пишет Spiegel online. Причем «карусель» устраивалась за деньги — под видом автобусных туров, честно организуемых фирмой господина Эрлиха (кстати, его фамилия так и переводится с немецкого — «Честный»). Маркетологи отмечали, что эти туры были примерно на 20% дороже стандартных городских автобусных экскурсий. Так, «тур выходного дня» в столицу стоил €192 на человека.

Но все эти нюансы нисколько не смущали сторонников Балльвега, который производил впечатление человека идейного.

А ведь Михаэль Балльвег, проклинавший мобильное приложение «Корона» (для отслеживания контактов заболевших. — NEWS.ru), был тем самым человеком, который много лет назад запустил приложение за 99 центов, позволяющее родителям устанавливать «режим слежения» за своими детьми, — отмечает Spiegel online.

Фото: IMAGO/JeanMW/Global Look Press

Смузи с антителами

Так в чем же феномен успеха предприимчивого штутгартца?

До пандемии IT-предприниматель среднего звена Михаэль Балльвег был типичным представителем немецкого среднего класса. В считаные месяцы он сумел сплотить вокруг себя самую разнородную публику — от хиппарей в байковых рубашках с голубем мира на груди до футбольных фанатов, размахивающих флагами «рейха». На сцену поднимаются бывшие полицейские и солдаты бундесвера, врачи, профессора. Они признают, что втянулись в политику исключительно под влиянием внезапных кризисов. Таков и сам Балльвег. На самом деле все они — криптоконформисты. Они верят, что существуют некие недруги, вынашивающие злонамеренный план уничтожить Германию. Решение им видится простым — отправить в отставку канцлера. Но они вовсе не стремятся сломать систему, — подмечал немецкий еженедельник Kontext.

Балльвег поверхностен, но этим и подкупает.

Когда он выходит на сцену в простой футболке и со своей гривой, чья лохматость с каждым разом повышается, и предлагает всем вместе помедитировать, то предстает эдаким деревенским парнем, не лишенным мистицизма. На одной из демонстраций он объявил, что верит в свои способности, дарованные ему природой, — сообщала Sueddeutsche Zeitung.

Пророк «Нестандартного мышления» подкупает сограждан незатейливыми беседами о «духовности» и природных силах, которые противостоят «вакцинной жиже от Билла Гейтса».

Михаэль — это тип швабского эзотерика. Он вещает о «любви» и «позитивной энергии», которую получает от сети единомышленников со всей страны. Он делает себе свежевыжатые соки, которые питают его силами матушки-земли, и посещает семинары по питанию травами, — пишет Spiegel online.

Один из экспертов назвал просветленного бизнесмена «яркой личностью со множеством неизвестных». Балльвег «сделал себя сам, сумел получить лавры „врага номер один“ немецкого государства и устроить большую заварушку». Но, похоже, его политическая звезда закатилась. Теперь судьбу «пророка из Штутрарта» будет решать немецкая прокуратура. По данным Die Welt, арест не случайно был избран мерой пресечения: правоохранители опасаются, что вождь немецких конспирологов способен на побег.