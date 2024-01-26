Прогремевшие в Харьковской области взрывы потушили свет тысячам украинцев «Укрэнерго»: 16,5 тысяч человек остались без света из-за взрывов под Харьковом

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Взрывы в Харьковской области привели к отключению электричества в ряде населенных пунктах, сообщается в Telegram-канале украинского энергооператора «Укрэнерго». По его подсчетам, без света остались 16,5 тысяч жителей области. Оператор указал, что всего на Украине обесточены из-за непогоды и боевых действий 358 населенных пунктов.

В Харьковской области из-за повреждения оборудования облэнерго во время обстрелов вчера вечером и ночью обесточен один из объектов «Укрэнерго» и несколько объектов облэнерго. Без энергоснабжения более 16 500 потребителей. Продолжаются аварийно-восстановительные работы, — говорится в сообщении.

Ночью 24 января взрывы прогремели в Харькове на востоке Украины. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены воздушной тревоги звучали в Харьковской, Киевской, Черкасской и Николаевской областях.

Пресс-служба Министерства энергетики Украины ранее сообщала, что энергетические объекты «Укрэнерго» и «Кировоградоблэнерго» получили повреждения в результате взрывов в Кропивницком. Без электроснабжения остались не только бытовые потребители, но и железная дорога. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала видео с места происшествия.