Профессор рассказал, когда США покинут Украину Профессор Сагомонян: США уйдут с Украины после полного разгрома ВСУ

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Профессор МГУ Александр Сагомонян предрек, что США покинут Украину, когда увидят полный разгром ВСУ. В беседе с «Царьградом» эксперт заявил, что вопреки заявлениям о планах Пентагона подготовить украинских военных к масштабному наступлению, истинная цель США заключается в ослаблении России. Сагомонян считает, что такую задачу американцы поставили себе после того, как РФ показала себя самостоятельным игроком. Профессор убежден, что в Вашингтоне ожидают победы России в СВО.

Когда Россия уже заявила и показала себя самостоятельным игроком, после развала Советского Союза, после Мюнхенской речи Путина, когда возникла проблема Крыма, тогда появилось желание ослабить Россию. Этот давно план продуман — столкнуть Россию с Украиной. Они понимают: Россия, конечно, одержит победу, — заявил профессор.

Сагомонян предрек, что Соединенные Штаты прекратят оказывать финансовую поддержку Украине после того, как в ходе спецоперации наступит «коренной перелом», как говорили во времена ВОВ. Профессор уверен, что Киеву прекратят посылать деньги, когда произойдет «полный разгром» ВСУ.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на начальника американского генштаба Марка Милли сообщило, что США начали обучение около 500 украинских военнослужащих на полигоне в Германии. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков высказал мнение, что даже несколько сотен обученных солдат ВСУ представляют собой «серьезную силу». Как он полагает, речь идет о подготовке людей, способных нанести серьезный ущерб ВС РФ.